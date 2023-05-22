Американист заявил о нанесении республиканцами ударов по слабым местам Байдена

Американист Рогулев: республиканцы используют ситуацию с госдолгом против Байдена

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в разговоре с Ura.ru рассказал, что представители Республиканской партии намеренно наносят удары по слабым местам американского президента Джо Байдена в преддверии президентской гонки.

«Остается полтора года до президентских выборов, и республиканцы ставят Байдена в неудобное положение. Они демонстрируют, что его экономическая политика имеет огромное количество недостатков», — заявил американист.

По его словам, граждане итак недовольны политическими решениями главы государства, а вдобавок к этому республиканцы намерены использовать против него ситуацию с госдолгом. При этом Рогулев выразил уверенность в том, что обеим партиям в конечном итоге удастся договориться об увеличении его лимита.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила команду спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти в создании угрозы дефолта. По ее словам, в переговорах по потолку госдолга республиканцы выдвинули требования, которые стали «большим шагом назад».