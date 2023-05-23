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10:32, 23 мая 2023Мир

В Китае высказались о влиянии третьих сторон на сотрудничество с Россией

МИД КНР: сотрудничество с РФ не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию
Министерство иностранных дел Китая

Министерство иностранных дел Китая. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Сотрудничество Китая с Россией не подвержено влиянию других стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, передает ТАСС.

На брифинге с журналистами официального представителя МИД КНР Мао Нин попросили прокомментировать визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай. «Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию», — сказала китайский дипломат.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд документов. Это первый официальный визит российского премьера в КНР в должности главы кабмина РФ.

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Варвара Кошечкина
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