Нутрициолог сообщил о пользе бананов для сердца
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил о пользе бананов для сердца. Об этом сообщает «Москва 24».
По его словам, в этих фруктах содержатся калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы. При этом специалист отметил, что бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний.
«Также в бананах, как и других фруктах и овощах, есть кремний. Это защита кожных покровов, улучшенный синтез волос и ногтевой пластины», — сказал диетолог.
Однако Арзамасцев предупредил, что в бананах содержится много сахара и мало клетчатки. Врач посоветовал тем, кто не занимается спортом чередовать бананы с другими фруктами. «Если есть диабет, тогда от бананов вообще стоит отказаться», — отметил он.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух призвала воздержаться от потребления большого количества черешни людей с сахарным диабетом. По ее словам, в черешне содержится не только много витаминов, но и сахара — порядка 11-12 граммов на 100 граммов ягоды.