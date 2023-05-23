Нутрициолог сообщил о пользе бананов для сердца

Нутрициолог Арзамасцев сообщил о пользе бананов для здоровья сердца

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил о пользе бананов для сердца. Об этом сообщает «Москва 24».

По его словам, в этих фруктах содержатся калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы. При этом специалист отметил, что бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний.

«Также в бананах, как и других фруктах и овощах, есть кремний. Это защита кожных покровов, улучшенный синтез волос и ногтевой пластины», — сказал диетолог.

Однако Арзамасцев предупредил, что в бананах содержится много сахара и мало клетчатки. Врач посоветовал тем, кто не занимается спортом чередовать бананы с другими фруктами. «Если есть диабет, тогда от бананов вообще стоит отказаться», — отметил он.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух призвала воздержаться от потребления большого количества черешни людей с сахарным диабетом. По ее словам, в черешне содержится не только много витаминов, но и сахара — порядка 11-12 граммов на 100 граммов ягоды.