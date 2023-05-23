Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
23:28, 23 мая 2023Забота о себе

Нутрициолог сообщил о пользе бананов для сердца

Нутрициолог Арзамасцев сообщил о пользе бананов для здоровья сердца

Фото: Anastasia Eremina / Unsplash

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил о пользе бананов для сердца. Об этом сообщает «Москва 24».

По его словам, в этих фруктах содержатся калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы. При этом специалист отметил, что бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний.

«Также в бананах, как и других фруктах и овощах, есть кремний. Это защита кожных покровов, улучшенный синтез волос и ногтевой пластины», — сказал диетолог.

Однако Арзамасцев предупредил, что в бананах содержится много сахара и мало клетчатки. Врач посоветовал тем, кто не занимается спортом чередовать бананы с другими фруктами. «Если есть диабет, тогда от бананов вообще стоит отказаться», — отметил он.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух призвала воздержаться от потребления большого количества черешни людей с сахарным диабетом. По ее словам, в черешне содержится не только много витаминов, но и сахара — порядка 11-12 граммов на 100 граммов ягоды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США отреагировал на атаку диверсантов в Белгородской области
Россия проинформировала Финляндию о выходе из соглашения о военных инспекциях
Додик обвинил Запад в навязывании выгодных ему решений
Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Участница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова раскрыла причину набора веса
Белгородский губернатор после атаки ДРГ заявил о вопросах к Минобороны
Нутрициолог сообщил о пользе бананов для сердца
Залужный обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО
Губернатор Флориды объявит в среду об участии в выборах президента США
Назначена дата суда по делу против Трампа о фальсификации документов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.