Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:04, 23 мая 2023Экономика

Большинству российских банков предсказали исчезновение в течение десяти лет

«Яков и партнеры»: до 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть в течение 10 лет

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подавляющее большинство малых и средних банков в России могут исчезнуть в течение десяти лет из-за давления со стороны крупных игроков, предсказали эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey). Данные отчета фирмы приводит РИА Новости.

«Учитывая наши оценки, опыт прошлых кризисов и нынешнюю ситуацию, можно ожидать, что в следующие 10 лет от 65 до 80 процентов малых и средних банков исчезнут», — считают аналитики. Причина в том, что крупнейшие банки активно внедряют цифровые технологии и повышают качество обслуживания, и концентрация банковского рынка растет.

В ближайшие годы малые и средние игроки будут сдавать позиции в своих клиентских и продуктовых нишах. Среди прочего, топовые банки будут расширять свое присутствие в регионах, где сильны локальные игроки. В итоге многим кредитным организациям придется объединиться с крупными конкурентами или вовсе уйти с рынка.

Ранее стало известно, что два иранских банка задумались об открытии в России своих представительств и филиалов. Кредитные организации исламской республики стремятся выйти на российские рынки на фоне растущих экономических связей между двумя странами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции
Медведев потребовал от США компенсировать ущерб за Артемовск и Мариуполь
ООН сообщила о продолжении переговоров по зерновой сделке
Россиянка получила ожог при удалении второго подбородка в салоне красоты
Актриса Галина Польских отреагировала на новость о своей госпитализации
Суд продлил на три месяца арест американскому журналисту Гершковичу
Выросло число пострадавших из-за атаки украинской ДРГ на Белгородскую область
В Киеве назвали число поддерживающих вступление Украины в НАТО стран
Большинству российских банков предсказали исчезновение в течение десяти лет
Россиянам предложили отправиться в пляжную страну Европы по суперцене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.