Большинству российских банков предсказали исчезновение в течение десяти лет

«Яков и партнеры»: до 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть в течение 10 лет

Подавляющее большинство малых и средних банков в России могут исчезнуть в течение десяти лет из-за давления со стороны крупных игроков, предсказали эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey). Данные отчета фирмы приводит РИА Новости.

«Учитывая наши оценки, опыт прошлых кризисов и нынешнюю ситуацию, можно ожидать, что в следующие 10 лет от 65 до 80 процентов малых и средних банков исчезнут», — считают аналитики. Причина в том, что крупнейшие банки активно внедряют цифровые технологии и повышают качество обслуживания, и концентрация банковского рынка растет.

В ближайшие годы малые и средние игроки будут сдавать позиции в своих клиентских и продуктовых нишах. Среди прочего, топовые банки будут расширять свое присутствие в регионах, где сильны локальные игроки. В итоге многим кредитным организациям придется объединиться с крупными конкурентами или вовсе уйти с рынка.

Ранее стало известно, что два иранских банка задумались об открытии в России своих представительств и филиалов. Кредитные организации исламской республики стремятся выйти на российские рынки на фоне растущих экономических связей между двумя странами.