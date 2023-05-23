«РВ» показал фото уничтоженных в Белгородской области украинских диверсантов

Фотографии уничтоженных украинских диверсантов, накануне проникших на территорию Белгородской области, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Как сообщалось, вчера были убиты несколько десятков нацистов, уничтожена и захвачена их боевая техника», — говорится в сообщении, сопровождающем снимки. ъ

22 мая 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали международный пункт пропуска «Козинка», а также ряд гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области.

Вооруженные силы (ВС) России ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западного военного округа разгромили и заблокировали группу диверсантов.