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20:45, 23 мая 2023Бывший СССР

Появились кадры уничтоженных в Белгородской области украинских диверсантов

«РВ» показал фото уничтоженных в Белгородской области украинских диверсантов

Кадр: телеканал «Звезда»

Фотографии уничтоженных украинских диверсантов, накануне проникших на территорию Белгородской области, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Как сообщалось, вчера были убиты несколько десятков нацистов, уничтожена и захвачена их боевая техника», — говорится в сообщении, сопровождающем снимки. ъ

22 мая 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали международный пункт пропуска «Козинка», а также ряд гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области.

Вооруженные силы (ВС) России ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западного военного округа разгромили и заблокировали группу диверсантов.

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Алевтина Запольская
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