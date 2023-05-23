Фанаты высмеяли в сети Ольгу Бузову за трусы в сумке

Фанаты высмеяли в сети российскую певицу Ольгу Бузову за нижнее белье в сумке

Фанаты высмеяли в сети российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за нижнее белье в сумке. Соответствующее видео появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания Super.

В опубликованном ролике поп-исполнительница рассказала, что носит с собой расческу, духи, паспорт, три зарядных устройства для телефона, кремы для лица и тела, солнцезащитные очки и резинки для волос. Помимо прочего, она показала на камеру зубные щетки, таблетки для голоса, кисти для макияжа, массажер для лица, помады, пудры, а также трусы в черных и бежевых тонах.

Поклонники удивились такому содержимому в сумке знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Трусики вперемешку с мусором. Какая неряха», «Что делают трусы в сумке?», «С таким набором можно спокойно в другую страну улететь», «Эм, трусы и щетки без упаковки?», «В этой сумке есть все, кроме порядка», — высказывались они.

В феврале американская фотомодель и актриса Памела Андерсон показала содержимое своей сумки и удивила фанатов. Среди предметов оказались консилер, веер, масло, румяна, духи, солнечные очки, бальзам для губ, а также небольшая коробка с витаминами. Однако в середине видео Андерсон обратила внимание зрителей на одну вещь, с помощью которой можно уложить волосы в хвост или пучок. «Если у вас нет специальной резинки для волос, они помогут вам. Думаю, что сейчас мы возвращаемся в далекие 1990-е годы, когда у каждой девушки была в запасе пара трусиков», — рассказала она.