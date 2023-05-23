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11:18, 23 мая 2023Спорт

Сборной Камеруна по футболу запретили провести товарищеский матч с россиянами

Правительство Камеруна запретило своим футболистам провести товарищеский матч с россиянами

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Сборная Камеруна по футболу не проведет товарищеский матч с россиянами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, правительство страны запретило команде играть с российскими футболистами. Матч должен был пройти 15 июня в Москве на стадионе «Лужники».

13 мая президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что ведутся переговоры с рядом сборных и федераций по проведению матчей. Сообщалось, что могут быть организованы встречи с Камеруном, ОАЭ и Индонезией.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ксения Курашкина
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