В России рассказали о сотрудничестве с КНР в сфере возобновляемой энергии

Премьер Мишустин: Москва готова к новым с Пекином проектам в сфере возобновляемой энергии

Москва готова участвовать в совместной с Пекином реализации новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Еще одна стратегическая область общих интересов — атомная энергетика, создание реакторов российского дизайна», — отметил политик, добавив, что все действующие договоренности между китайской и российской стороной соблюдаются. Также, по словам Мишустина, Россия планирует продолжать поставки углеводородов на взаимовыгодной основе.

Ранее российский премьер перечислил перспективные направления сотрудничества Москвы и Пекина. В частности, он упомянул судостроение, производство гражданских беспилотных авиационных систем и лесопромышленный комплекс.