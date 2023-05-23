В России объяснили махинации США со стоимостью оружия для Украины

Эксперт Фролов: переоценка стоимости оружия США для Украины вызвана исчерпанием средств

Переоценка стоимости поставляемого США для Украины оружия могла быть вызвана исчерпанием средств. Об этом в колонке для «Известий» пишет военный эксперт Андрей Фролов.

Специалист напомнил, что к 15 мая из пакета военной помощи для Украины в 48 миллиардов долларов, одобренного США в декабре 2022 года, было израсходовано 42 миллиарда. По мнению эксперта, средства для Украины могли закончиться уже летом, в результате чего Киев мог остаться без финансирования.

Автор объясняет, что избежать этого Пентагону помогли махинации по переоценке стоимости поставок, приведшие к занижению цены на ранее поставленную технику на три миллиарда долларов. «Перспективы одобрения нового пакета остаются неясными, как по срокам, так и по объему. Особенно с учетом того торга, который ведут между собой республиканцы и демократы в связи с увеличением потолка государственного долга», — пишет Фролов.

Автор не исключает, что дополнительные три миллиарда долларов, которые может получить Киев, пойдут на истребители F-16.

Менее вероятными причинами переоценки стоимости военной помощи эксперт считает банальную бухгалтерскую ошибку или реинкарнацию схемы «Иран — контрас».

В апреле военный эксперт Андрей Фролов заявил, что внезапная проверка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) России на Дальнем Востоке стала сигналом США и Японии.