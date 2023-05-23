Стало известно об эффективности удара по аэродрому «Днепр»

«Известия»: в результате удара по аэродрому «Днепр» были уничтожены боеприпасы ВСУ

В результате удара по объектам на территории аэродрома «Днепр» были уничтожены запасы дальнобойных боеприпасов, переданных украинской армии странами НАТО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Уточняется, что российские военнослужащие также уничтожили несколько самолетов, переоборудованных в качестве носителей этих изделий. «Это связано с ожидаемым контрнаступлением формирований киевского режима. <...> Наши наносят удары по военной технике, по пополнению, ГСМ [горюче-смазочным материалам], боеприпасам», — приводит издание слова военного эксперта Василия Дандыкина.

Ранее Минобороны заявило о нанесении Вооруженными силами (ВС) России группового удара высокоточным оружием по объектам на аэродроме «Днепр». В ведомстве сообщили, что цели удара были достигнуты, все поставленные объекты уничтожены.