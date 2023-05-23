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14:43, 23 мая 2023Мир

Франция захотела предоставить Украине гарантии безопасности после СВО

МИД Франции: Париж готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения СВО

Фото: Siegfried Modola / Getty Images

Париж готов заключить соглашение по предоставлению Украине совместно с союзниками по НАТО гарантий безопасности после завершения российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте МИД Франции.

«Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем», — отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Глеб Бажуткин
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