Франция захотела предоставить Украине гарантии безопасности после СВО

МИД Франции: Париж готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения СВО

Париж готов заключить соглашение по предоставлению Украине совместно с союзниками по НАТО гарантий безопасности после завершения российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте МИД Франции.

«Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем», — отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.