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20:21, 23 мая 2023Среда обитания

Строители разрушили дом семьи и сбежали с деньгами

Строители разрушили дом британской семьи и сбежали с деньгами за невыполненную работу

Фото: Eddie Keogh / Reuters

В Великобритании строители разрушили дом семьи и сбежали с деньгами, полученными за невыполненную работу. Об этом сообщает The Mirror.

Хлоя Суиден и ее муж наняли подрядчика по рекомендации друзей, чтобы расширить площадь дома. Стоимость работ составила 100 тысяч фунтов стерлингов (около 9,9 миллиона рублей). Семья заплатила половину суммы сразу для покупки необходимых стройматериалов.

Строители снесли переднюю и заднюю части дома, после чего у Суиденов возникли сомнения по поводу проводимых работ. Однако к тому моменту подрядчик уже получил деньги и перестал выходить на связь. «Это было ужасно. К нам на участок приходили рабочие и просили заплатить, а мы говорили, что уже отдали деньги их начальнику. Они нам не верили», — рассказала Хлоя.

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Суидены обратились в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов оказались бессильны из-за того, что семья заплатила за работы наличными средствами. Хлое и ее мужу пришлось отдать еще 80 тысяч фунтов другому подрядчику за восстановление дома. Пострадавшим пришлось изменить планы по расширению жилья, чтобы позволить себе заплатить строителям.

В марте житель Тюмени выдал себя за строителя украл деньги, которые были выделены на возведение дома. Мошенник получил предоплату в размере 1,67 миллиона рублей. После он имитировал начало строительных работ, а затем перестал выходить на связь.

Александра Качан
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