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11:10, 23 мая 2023Россия

Появились подробности о ночном бое с диверсантами в Белгородской области

Shot: ДРГ оказалась разбита на мелкие группы в ночном бою у белгородского села Козинка

Фото: РИА Новости

В ночном бою диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) у села Козинка Белгородской области оказалась разбита на несколько мелких групп. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, диверсанты заняли позиции в лесополосах, там же были замечены несколько единиц техники.

Источник Shot отметил, что по этим местам наносились удары. Кроме того, по диверсантам работали боевые машины пехоты, пулеметчики и снайперы.

Со стороны Украины на позиции российских военных запустили несколько беспилотников. Минимум два из них удалось сбить, один все же успел сбросить боеприпас.

Предположительно, в результате происшествия повреждение получило здание, никто из личного состава не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники. Точное их количество он не привел.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

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Анна Щербакова
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