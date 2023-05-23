Появились подробности о ночном бое с диверсантами в Белгородской области

Shot: ДРГ оказалась разбита на мелкие группы в ночном бою у белгородского села Козинка

В ночном бою диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) у села Козинка Белгородской области оказалась разбита на несколько мелких групп. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, диверсанты заняли позиции в лесополосах, там же были замечены несколько единиц техники.

Источник Shot отметил, что по этим местам наносились удары. Кроме того, по диверсантам работали боевые машины пехоты, пулеметчики и снайперы.

Со стороны Украины на позиции российских военных запустили несколько беспилотников. Минимум два из них удалось сбить, один все же успел сбросить боеприпас.

Предположительно, в результате происшествия повреждение получило здание, никто из личного состава не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники. Точное их количество он не привел.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.