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03:14, 23 мая 2023Бывший СССР

Дрон ВСУ сбросил бомбу на здание в белгородском поселке

Губернатор Гладков: дрон ВСУ сбросил бомбу на административное здание поселка Борисовка

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил бомбу на административное здание белгородского поселка Борисовка. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша», — уточнил он. По предварительной информации, в результате никто не пострадал.

22 мая в Белгородскую область проникли украинские диверсанты. По словам Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации противника участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

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