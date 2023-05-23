Дрон ВСУ сбросил бомбу на здание в белгородском поселке

Губернатор Гладков: дрон ВСУ сбросил бомбу на административное здание поселка Борисовка

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил бомбу на административное здание белгородского поселка Борисовка. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша», — уточнил он. По предварительной информации, в результате никто не пострадал.

22 мая в Белгородскую область проникли украинские диверсанты. По словам Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации противника участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.