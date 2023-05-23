Генерал ФСБ объяснил долгую борьбу с украинскими диверсантами под Белгородом

Генерал ФСБ: украинская ДРГ проникает малыми группами, что затягивает борьбу с ними

Борьба с украинскими диверсантами затягивается, потому что они проникают малыми группами и часто с отвлекающим маневром. Это объяснил в интервью NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По словам Михайлова, быстрая борьба с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) невозможна. «Всегда сложно их выковыривать из щелей. Нужно знать цель диверсий, куда они рвутся — к узловым станциям, военным аэродромам, критической инфраструктуре», — сказал генерал-майор ФСБ в отставке.

Михайлов также отметил, что в настоящее время действия ДРГ под Белгородом больше похожи на показательную акцию.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.