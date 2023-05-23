Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 23 мая 2023Силовые структуры

Генерал ФСБ объяснил долгую борьбу с украинскими диверсантами под Белгородом

Генерал ФСБ: украинская ДРГ проникает малыми группами, что затягивает борьбу с ними

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Борьба с украинскими диверсантами затягивается, потому что они проникают малыми группами и часто с отвлекающим маневром. Это объяснил в интервью NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По словам Михайлова, быстрая борьба с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) невозможна. «Всегда сложно их выковыривать из щелей. Нужно знать цель диверсий, куда они рвутся — к узловым станциям, военным аэродромам, критической инфраструктуре», — сказал генерал-майор ФСБ в отставке.

Михайлов также отметил, что в настоящее время действия ДРГ под Белгородом больше похожи на показательную акцию.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Стала известна причина недопуска двух российских тхэквондистов к чемпионату мира
Россияне раскрыли необходимые для счастья условия
Путин заявил о нелегких временах для России
Россиянкам назвали портящую фигуру модную одежду на лето
Путин заявил о попытках прекратить войну с помощью спецоперации
Солист группы «Звери» устроил дебош в самарском баре
Назван лидирующий по задержкам рейсов аэропорт России
Россияне стали реже покупать продукты онлайн ради экономии
Генерал ФСБ объяснил долгую борьбу с украинскими диверсантами под Белгородом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.