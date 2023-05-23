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03:58, 23 мая 2023Моя страна

На курорте «Эльбрус» появится веревочный парк и горные качели

Веревочный парк и горные качели появятся на курорте «Эльбрус» в КБР к 2026 году

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской республике (КБР) пройдет масштабное благоустройство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Так, к 2026 году на территории курорта планируют создать парк активного отдыха, зону для променада и спортивные площадки. В частности, там появятся горные качели, веревочный парк и скалодром. Кроме того, планируется построить каток, скейт-парк и детские площадки.

Также в рамках благоустройства на «Эльбрусе» создадут уличную библиотеку, зону для прогулок и летнюю веранду. Кроме того, там обустроят пеший турмаршрут по местам памятных событий Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что на территории курортов Северного Кавказа организуют серию забегов. Первый из них может состояться в Чечне.

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Варвара Кошечкина
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