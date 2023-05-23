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05:30, 23 мая 2023Путешествия

Пассажир разочаровался «отвратительным» бизнес-классом и решил засудить Emirates

The Independent: пассажир подал в суд на Emirates из-за грязи и неудобства в самолете

Фото: Phil Noble / Reuters

Пассажир разочаровался «отвратительным» бизнес-классом в самолете и решил засудить авиакомпанию Emirates за ложную рекламу. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, 20-летний Броди Чепмен (Brodie Chapman) купил билет на рейс из Осло в Дубай за три тысяч австралийских долларов (159 тысяч рублей). Мужчина хотел провести полет в комфорте и со всеми удобствами, однако обнаружил, что его кресло в грязных пятнах, а спинка не откидывается назад. Общее состояние салона самолета также отличалось от того, что авиакомпания показывала в рекламе, заметил он.

Члены экипажа предложили Чемпмену компенсацию в размере 20 тысяч миль, но путешественник отказался, посчитав это недостаточным. Пассажир подал в суд на перевозчика и намерен получить пять тысяч австралийских долларов (258 тысяч рублей) за некомфортный перелет.

«Я плачу больше денег, чтобы летать с Emirates, а не с другими перевозчиками, поэтому они должны предлагать больше роскоши и комфорта», — заметил турист.

Ранее блогер и путешественник с никнеймом Maxmilespoints показал на видео бар для пассажиров бизнес-класса арабской авиакомпании Emirates и восхитил подписчиков. Видео впечатлило пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом.

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Зарина Дзагоева
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