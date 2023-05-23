Певица Эрика Лундмоен рассказала о визитах поклонников к ней домой

Певица Эрика Лундмоен рассказала, что приглашает поклонников к себе в гости

Российская певица Эрика Лундмоен рассказала, что приглашает некоторых поклонников к себе домой. Беседу с исполнительницей во время презентации ее первого за три года альбома под названием «Мирра» публикует издание «Звук Медиа».

По словам исполнительницы, некоторые из ее фанатов занимали первые ряды на ее концертах, и со временем она подружилась с ними. Теперь поклонники навещают Лундмоен, приходя к ней в гости и весело проводя время.

«Сегодня они также были. Мне важно, что мои слушатели — такие чудесные люди. Я не перестану говорить, что у меня самая замечательная аудитория», — поделилась певица.

В начале мая сообщалось, что рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, оперся на лицо девушки из толпы во время прыжка через ограждение, а затем извинился перед ней в соцсетях.