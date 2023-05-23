Стали известны сроки поставки Украине истребителей F-16

Министр ВВС США Кендалл: Украина получит F-16 в лучшем случае через несколько месяцев

Украина получит истребители F-16 в лучшем случае через несколько месяцев. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл, сообщает Defense One.

«Мы ни при каких обстоятельствах не передадим F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки ВВС Украины ранее, чем через несколько месяцев», — отметил министр.

Кендалл ответил на вопрос, почему Вашингтон изменил свое отношение по поводу поставки самолетов Киеву. «Украине потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих требований, поэтому пришло время начать думать в долгосрочной перспективе», — пояснил он.

При этом министр указал на неспособность повлиять на ход боевых действий на Украине. По его мнению, передача самолетов «не изменит фундаментальным образом данное уравнение».