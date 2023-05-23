Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:57, 23 мая 2023Мир

Стали известны сроки поставки Украине истребителей F-16

Министр ВВС США Кендалл: Украина получит F-16 в лучшем случае через несколько месяцев

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина получит истребители F-16 в лучшем случае через несколько месяцев. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл, сообщает Defense One.

«Мы ни при каких обстоятельствах не передадим F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки ВВС Украины ранее, чем через несколько месяцев», — отметил министр.

Кендалл ответил на вопрос, почему Вашингтон изменил свое отношение по поводу поставки самолетов Киеву. «Украине потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих требований, поэтому пришло время начать думать в долгосрочной перспективе», — пояснил он.

При этом министр указал на неспособность повлиять на ход боевых действий на Украине. По его мнению, передача самолетов «не изменит фундаментальным образом данное уравнение».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Стало известно о действиях ВСУ до проникновения ДРГ в Белгородскую область
Стали известны подробности о смерти замглавы Минобрнауки
Россиянкам назвали лучшие варианты окрашивания для седых волос
Влияние противоречий Венгрии и ФРГ на выделение помощи Украине оценили
Назван срок обучения пилотов ВСУ для управления истребителями F-16
Подрывника отдали под суд за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР
В США развеяли миф об украинском конфликте
Россиянам назвали главное правило семейного бюджета
Украина стала одной из самых несчастных стран мира
В России объяснили махинации США со стоимостью оружия для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.