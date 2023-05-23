Германия осудила Венгрию за блокировку средств для фонда помощи Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус осудил Венгрию за блокировку средств для фонда помощи Киеву

Решение Венгрии о блокировке выделения дополнительных средств на увеличение Европейского фонда мира, который обеспечивает помощь Украине, задерживает компенсации странам, поддерживающим Киев. Позицию Будапешта по этому вопросу осудил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости.

«Я расстроен и смущен поведением венгерских друзей вчера на встрече министров иностранных дел. А именно попытками блокировать увеличение по причинам, которые я не разделяю и не обязан разделять», — высказался германский министр. Он назвал подход Будапешта не очень тонким и напомнил, что каждый четвертый евро в Европейском фонде мира поступил из ФРГ.

15 мая власти Венгрии заблокировали выделение нового раунда многомиллионной помощи Украине со стороны Евросоюза. Будапешт потребовал, чтобы в будущем Европейский фонд мира играл глобальную роль, а не использовался только для вооружения украинской армии.