Акции «Газпрома» упали после решения о дивидендах

Акции «Газпрома» на Мосбирже упали на 4 процента после решения не выплачивать дивиденды

Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже упали на 4 процента на фоне решения компании о дивидендах. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке цена акций опускалась до отметки 165,1 рубля. На момент написания материала ценные бумаги компании торговались по цене 166,02 рубля, со снижением на 3,74 процента.

Ранее совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Решение было принято с учетом выплаты промежуточных дивидендов по результатам деятельности компании в первом полугодии 2022 года, тогда на эти цели было направлено 1,2 триллиона рублей. Это рекордный объем дивидендов, как в истории «Газпрома», так и для российского фондового рынка.

Ранее сообщалось, что владелец польского участка газопровода «Ямал — Европа», компания EuRoPol GAZ, решил отсудить у «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов. Претензии касаются возмещения непогашенной задолженности за транспортировку газа, образовавшейся в 2010 году, и упущенной прибыли из-за остановки поставок через участок газопровода компании, которую EuRoPol GAZ планировала получать до 2045 года.

