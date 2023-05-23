Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:45, 23 мая 2023Экономика

Акции «Газпрома» упали после решения о дивидендах

Акции «Газпрома» на Мосбирже упали на 4 процента после решения не выплачивать дивиденды

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже упали на 4 процента на фоне решения компании о дивидендах. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке цена акций опускалась до отметки 165,1 рубля. На момент написания материала ценные бумаги компании торговались по цене 166,02 рубля, со снижением на 3,74 процента.

Ранее совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Решение было принято с учетом выплаты промежуточных дивидендов по результатам деятельности компании в первом полугодии 2022 года, тогда на эти цели было направлено 1,2 триллиона рублей. Это рекордный объем дивидендов, как в истории «Газпрома», так и для российского фондового рынка.

Материалы по теме:
Человечеству придется отказаться от мяса. Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
Человечеству придется отказаться от мяса.Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
25 марта 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Ранее сообщалось, что владелец польского участка газопровода «Ямал — Европа», компания EuRoPol GAZ, решил отсудить у «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов. Претензии касаются возмещения непогашенной задолженности за транспортировку газа, образовавшейся в 2010 году, и упущенной прибыли из-за остановки поставок через участок газопровода компании, которую EuRoPol GAZ планировала получать до 2045 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Восстановлены события вторжения диверсантов в Белгородскую область
ЕС увеличил фонд военной помощи Украине
В ЕС не смогли договориться о военной помощи для Украины
Казахстан выразил приверженность развитию дружественных отношений с Украиной
Вин Дизель рассказал о работе над новыми фильмами франшизы «Форсаж»
В Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны Украины
В Кремле порассуждали о знаменитой фразе Путина о терроризме
Боррель назвал поставки F-16 необходимыми для победы Украины
Столтенберг оценил важность наращивания военного производства
Буддисты попросили Путина построить храм в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.