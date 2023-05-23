Подполковник Дэвис: действия Вашингтона на Украине должны служить американским интересам

Американские власти сконцентрированы на трех основных задачах на Украине, в частности, они стремятся переложить бремя поддержки Киева на европейских союзников. Такое мнение выразил подполковник армии США Дэниел Дэвис в своей статье для Responsible Statecraft.

Помимо этого, по словам военного, Вашингтон старается предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, а также не допустить заключения каких-либо мирных соглашений, которые обяжут США или НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности.

Кроме того, Дэвис раскритиковал «бессмысленные поставки вооружений» украинской армии, подчеркнув, что они не отвечают американским национальным интересам. Он добавил, что передача истребителей F-16 не окажет большого влияния на ситуацию. Военный призвал власти США предпринять меры для прекращения боевых действий на Украине.

Ранее Дэвис заявил, что главная цель Вашингтона в противостоянии Киева с Москвой заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда российской стороне. Он отметил, что американские власти понимают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии, но их это не заботит, поскольку реальные интересы США далеки от победы Украины.