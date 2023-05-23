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20:53, 23 мая 2023Мир

Госдеп США отреагировал на атаку диверсантов в Белгородской области

Госдеп об атаке ДРГ: США не поощряют удары Украины по территории России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

США не поощряют удары Украины по территории России, однако оставляют за Киевом право принимать решения. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов внутри России и мы давали четко это понять. Но мы также говорили, что за Украиной (принятие решений — прим. "Ленты.ру"), как вести эту войну», — сказал он, реагируя на слова журналиста о передаче западного вооружения Киеву и об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области.

Ранее в сети появились кадры с места ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. На них видны поврежденная военная техника, лежащая на земле экипировка с желтым скотчем, а также сгоревший пикап с надписью «За Бахмут» на двери.

23 мая Минобороны России отчиталось о разгроме украинских диверсантов, проникших на территорию Белгородской области. Позже в регионе отменили правовой режим контртеррористической операции.

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Варвара Кошечкина
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