Госдеп США отреагировал на атаку диверсантов в Белгородской области

Госдеп об атаке ДРГ: США не поощряют удары Украины по территории России

США не поощряют удары Украины по территории России, однако оставляют за Киевом право принимать решения. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов внутри России и мы давали четко это понять. Но мы также говорили, что за Украиной (принятие решений — прим. "Ленты.ру"), как вести эту войну», — сказал он, реагируя на слова журналиста о передаче западного вооружения Киеву и об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области.

Ранее в сети появились кадры с места ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. На них видны поврежденная военная техника, лежащая на земле экипировка с желтым скотчем, а также сгоревший пикап с надписью «За Бахмут» на двери.

23 мая Минобороны России отчиталось о разгроме украинских диверсантов, проникших на территорию Белгородской области. Позже в регионе отменили правовой режим контртеррористической операции.

