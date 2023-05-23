Появились кадры с места ликвидации ДРГ в Белгородской области

Появились кадры с места ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области

Появились кадры с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

На размещенных кадрах видны поврежденная военная техника и сгоревший пикап, на дверь которого нанесена надпись «За Бухмут». На земле рядом с техникой лежат военная форма и экипировка с желтым скотчем. Также желтый скотч виден внутри одной из машин.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области отменили правовой режим контртеррористической операции (КТО). Его отменили после разгрома и ликвидации проникшей в регион ДРГ.

Режим КТО был введен в Белгородской области 22 мая, после проникновения в регион группы украинских диверсантов. В их ликвидации участвовали ФСБ, Росгвардия и военные.

