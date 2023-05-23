Конгрессу и Белому дому не удалось договориться насчет повышения госдолга

Спикер Конгресса Маккарти: прийти к соглашению с Байденом насчет госдолга не удалось

Спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти рассказал, что ему не удалось прийти к соглашению с американским президентом Джо Байденом по вопросу повышения госдолга. Его слова приводит «Интерфакс».

«У нас пока нет соглашения», — отметил он. При этом политик добавил, что их последняя встреча с Байденом прошла лучше предыдущих. Маккарти также подчеркнул, что не намерен предлагать сокращать траты на оборону, но уточнил, что выступает против повышения госдолга и призывает Вашингтон изменить направление расходов.

Ранее спикер палаты представителей выразил готовность каждый день обсуждать повышение потолка госдолга с американским лидером.