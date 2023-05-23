В Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента

Депутат Госдумы Синельщиков заявил об отсутствии четких критериев снятия статуса иноагента

В законодательстве отсутствуют четкие критерии снятия статуса иноагента, тем не менее у Министерства юстиции уже есть опыт отмены этого статуса. Для этого граждане приводили доводы о том, что полученные от иностранных источников суммы были незначительными, или приводили другие аргументы. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

«Статус иноагента снимает Минюст. Для этого должна быть документально подкрепленная уверенность в отсутствии действий и прочих условий, которые стали причиной присвоения этого статуса», — сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Синельщиков добавил, что у Минюста уже есть опыт снятия статуса иноагента с граждан, хотя четкие критерии в законодательстве для этого отсутствуют.

«Кто-то доказывал, что получал из иностранных источников мизерную сумму в сравнении со всеми своими доходами. Другие оспаривали сам факт, третьи говорили что-то еще. Но четких критериев нет. Видимо, у Минюста есть свои наработки, своя практика», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента. Оспорить аналогичный статус также решили певица Земфира, ведущий Максим Галкин, блогер Илья Варламов и певец Семен Слепаков (все внесены Минюстом в реестр иноагентов).