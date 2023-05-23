Психолог раскрыла причины повторения детьми судьбы своих родителей

Психолог Елена Митрохина: нужно приучать ребенка к самостоятельности как можно раньше

Часто дети повторяют не только поведение и черты характера, но даже судьбу родителей, рассказала психолог Елена Митрохина. Причины этого она раскрыла «Ленте.ру».

По словам Митрохиной, родители — главные взрослые для ребенка в течение продолжительного периода жизни. Ребенок видит в них образец для подражания и копирует даже чувства и эмоции матери и отца, говорит психолог. Например, если мать кричит на отца по любому поводу, то и ребенок, став взрослым, будет вести себя так же со своим партнером.

Для формирования психологически здоровой личности нужно приучать ребенка к самостоятельности как можно раньше, считает Митрохина. К 15-25 годам он должен начать самостоятельную жизнь. Если же родители продолжат содержать его и после этого, у него не будет шанса повзрослеть и самостоятельно принимать решения, меняя родительские правила и установки.

Мы можем унаследовать склонность к определенным качествам, но мы свободны в выборе своих поступков и решений. Наследственность и условия формирования личности играют роль, но это не означает, что наша судьба и характер заранее предопределены Елена Митрохина психолог

Чтобы избежать повторения ошибок и судьбы родителей, нужно, обретя самостоятельность, не спешить создавать собственную семью или заводить отношения, продолжила психолог. Сначала нужно узнать себя, понять, что хочется получить от жизни. Также человеку необходимо изучить, как он реагирует на разные ситуации.

Необходимо время, чтобы осознать, что именно вы делаете в точности, как родители, и вам это не по душе. Необходимо написать свой сценарий поведения. Отлично, если вас все устраивает в родителях, и они пример для вас, тогда можно спокойно следовать их примеру Елена Митрохина психолог

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