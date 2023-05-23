Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 23 мая 2023Мир

Песков прокомментировал слухи об отказе консульского доступа к Гершковичу

Песков: Кремль не занимается вопросом консульского доступа к журналисту WSJ Гершковичу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кремль не занимается вопросами предоставления консульского доступа к арестованному корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Нет, этим вопросом мы не занимаемся», — прокомментировал он информацию WSJ о якобы существующем отказе Москвы в предоставлении регулярного консульского доступа к журналисту.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал материалы, составляющие государственную тайну. Сам Гершкович свою вину отрицает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области
Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь
Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов
Врач предупредила об опасности строгих диет и быстрого похудения
A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
Путин снова встретится с Додиком
Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
Россиянам раскрыли пользу блогеров
Росгвардия захватила в ЛНР технику и вооружение ВСУ
В Кремле ответили на вопрос о русских в составе проникшей под Белгород ДРГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.