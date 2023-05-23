Детский омбудсмен высказался о нападении на школьницу на последнем звонке

Детский омбудсмен Волгоградской области взял на контроль нападение на последнем звонке

Детский омбудсмен Волгоградской области Евгений Ковшиков следит за развитием ситуации о нападении ученика на одноклассницу с ножом во время последнего звонка в школе поселка Иловля. Об этом «Ленте.ру» заявила его пресс-служба. Другие подробности разбирательства по делу неизвестны.

«Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области в связи с инцидентом, произошедшим на последнем звонке 23.05.2023, ведется постоянный мониторинг разбирательства по данному случаю. Ситуация взята под контроль уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области», — говорится в сообщения.

Пресс-служба также отметила, что, согласно российскому законодательству, омбудсмен не может предоставить информацию о напавшем подростке и его семье, а также его состоянии и причинах нападения.

23 мая во время линейки в честь последнего звонка в школе №1 поселка Иловля Волгоградской области школьник с ножом напал на одноклассницу. Это произошло в то время, когда дети пели песню. Подросток приставил нож к горлу девочки и ранил ее. Одноклассники и учителя оттащили злоумышленника.

Следственный комитет проводит проверку после случившегося. В ведомстве сообщили, что ранение было касательным, госпитализация не потребовалась.

Глава Иловлинского муниципального района Иван Гель позже сообщил в своем Telegram-канале, что навестил пострадавшую Валерию. По его словам, она чувствует себя хорошо.