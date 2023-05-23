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19:32, 23 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об отказе Лукашенко лично приезжать на ПМЭФ

Посол Белоруссии Крутой: президент Лукашенко не намерен лично принимать участие в ПМЭФ

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен лично принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Об этом посол республики в России Дмитрий Крутой сообщил в кулуарах форума по камнеобработке «Карелфорум-2023» в Петрозаводске, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что делегацию от Белоруссии на ПМЭФ возглавит вице-премьер страны. «Сейчас прорабатывается встреча ближайшая из таких крупных форумов — это Уфа, десятый юбилейный форум регионов Белоруссии и России», — добавил он.

Ранее Лукашенко сообщал, что 24 мая встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях». Планы по встрече глав двух государств также подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Алевтина Запольская
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