Сумчатые оказались более развитыми млекопитающими

Current Biology: опровергнута теория о сумчатых как о промежуточном звене млекопитающих

Ученые Музея естественной истории в Лондоне показали, что сумчатые могут быть более развитыми млекопитающими, чем плацентарные. Тем самым опровергается гипотеза, что они представляют собой промежуточное звено между яйцекладущими и плацентарными. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Долгое время считалось, что сумчатые являются промежуточным этапом эволюции между яйцекладущими и плацентарными, поскольку они рождают сильно недоразвитых детенышей, похожих на эмбрионы. Однако новое исследование показало, что предки обоих групп были больше похожи на плацентарных, а это значит, что сумчатые являются поздним ответвлением от линии млекопитающих.

Биологи проанализировали компьютерные микротомограммы 165 черепов на разных стадиях развития 22 видов млекопитающих, существующих ныне, начиная от эмбрионов и заканчивая взрослыми животными. Полученные данные позволили ученым реконструировать развитие общего предка сумчатых и плацентарных, чтобы определить, какая из двух групп более похожа на него. Выяснилось, что с момента ответвления от общего предка сумчатые изменились сильнее, чем плацентарные.

Всех современных млекопитающих можно разделить на три группы: плацентарные, сумчатые и однопроходные. Самую большую группу составляют плацентарные млекопитающие, которые рождают хорошо развитых детенышей и составляют около 95 процентов всех ныне живущих видов млекопитающих, включая человека. Сумчатые также рождают живых, но недоразвитых детенышей, которые какое-то время находятся в сумке. Однопроходные откладывают яйца и представлены утконосами и ехиднами.

Ученые считают, что сумчатые способны придерживаться более выгодной репродуктивной стратегией, чем плацентарные, которые имеют длительный период беременности и, таким образом, сильно зависят от доступа к ресурсам. Сумчатые могут прекратить вынашивание детенышей на очень ранней стадии, чтобы выжить и повторить попытку размножения при более благоприятных условиях.

Считается, что все современные млекопитающие произошли от общего предка, откладывающего яйца, который жил примерно 180 миллионов лет назад. Предполагалось, что группа терии (или звери) отделилась около 160 миллионов лет назад.