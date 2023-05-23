Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 23 мая 2023Наука и техника

Сумчатые оказались более развитыми млекопитающими

Current Biology: опровергнута теория о сумчатых как о промежуточном звене млекопитающих

Фото: Nick Dunn / Unsplash

Ученые Музея естественной истории в Лондоне показали, что сумчатые могут быть более развитыми млекопитающими, чем плацентарные. Тем самым опровергается гипотеза, что они представляют собой промежуточное звено между яйцекладущими и плацентарными. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Долгое время считалось, что сумчатые являются промежуточным этапом эволюции между яйцекладущими и плацентарными, поскольку они рождают сильно недоразвитых детенышей, похожих на эмбрионы. Однако новое исследование показало, что предки обоих групп были больше похожи на плацентарных, а это значит, что сумчатые являются поздним ответвлением от линии млекопитающих.

Биологи проанализировали компьютерные микротомограммы 165 черепов на разных стадиях развития 22 видов млекопитающих, существующих ныне, начиная от эмбрионов и заканчивая взрослыми животными. Полученные данные позволили ученым реконструировать развитие общего предка сумчатых и плацентарных, чтобы определить, какая из двух групп более похожа на него. Выяснилось, что с момента ответвления от общего предка сумчатые изменились сильнее, чем плацентарные.

Всех современных млекопитающих можно разделить на три группы: плацентарные, сумчатые и однопроходные. Самую большую группу составляют плацентарные млекопитающие, которые рождают хорошо развитых детенышей и составляют около 95 процентов всех ныне живущих видов млекопитающих, включая человека. Сумчатые также рождают живых, но недоразвитых детенышей, которые какое-то время находятся в сумке. Однопроходные откладывают яйца и представлены утконосами и ехиднами.

Ученые считают, что сумчатые способны придерживаться более выгодной репродуктивной стратегией, чем плацентарные, которые имеют длительный период беременности и, таким образом, сильно зависят от доступа к ресурсам. Сумчатые могут прекратить вынашивание детенышей на очень ранней стадии, чтобы выжить и повторить попытку размножения при более благоприятных условиях.

Считается, что все современные млекопитающие произошли от общего предка, откладывающего яйца, который жил примерно 180 миллионов лет назад. Предполагалось, что группа терии (или звери) отделилась около 160 миллионов лет назад.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Многодетная россиянка сдала сына в детдом за плохое поведение
Певица Ирина Дубцова назвала причину резкого набора веса
Поимка ФСБ украинского шпиона с документами на гранатомет попала на видео
В ЕС начали подготовку украинских пилотов для истребителей F-16
Огромный червь вырос под кожей у россиянки после укуса комара
Стали известны подробности об отчислении известной фигуристки из МГУ
В крови водителя разбившегося в Таиланде катера с россиянами нашли наркотики
Сумчатые оказались более развитыми млекопитающими
Травников возглавил управление президента России по противодействию коррупции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.