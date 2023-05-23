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13:33, 23 мая 2023Россия

Медведев назвал ответственных за атаку на Белгородскую область

Медведев: за атаку на Белгородскую область ответственны и Украина, и ее спонсоры на Западе

Фото: Globallookpress.com

Ответственность за атаку на Белгородскую область несет как Украина, так и спонсоры киевского режима в США и ЕС, а также в Британии. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

«Это их ответственность прямая и непосредственная», — подчеркнул он. Зампред Совбеза России назвал ложью заявления о непричастности Украины к заходу диверсионно-разведывательной группы на российскую территорию.

22 мая ДРГ зашла на территорию граничащей с Украиной Белгородской области. Власти региона объявили в области режим контртеррористической операции. По состоянию на 23 мая в области продолжается зачистка.

В Кремле атаку на Белгородскую область назвали попыткой отвлечь внимание от оставления украинскими войсками Артемовска (украинской название — Бахмут).

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Алан Босиков
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