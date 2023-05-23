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22:44, 23 мая 2023Бывший СССР

Служившего в «Азове» украинского писателя уничтожили в зоне спецоперации

RusVesna сообщила об уничтожении в Херсонской области украинского писателя Игоря Мисяка

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Российские военные уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) вступившего в отряд теробороны украинского писателя Игоря Мисяка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что Мисяк был убит в недавних боях в Херсонской области. Победитель нескольких национальных литературных конкурсов Мисяк был активным участником событий на Майдане в Киеве, а позже служил в бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) командира отделения украинского президентского полка спецназначения Ростислава Кария.

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Марина Совина
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