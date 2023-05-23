Командира отделения спецназа Зеленского уничтожили под Артемовском

«РВ»: командира отделения президентского спецназа Украины Кария уничтожили под Артемовском

Российские военные уничтожили под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) командира отделения украинского президентского полка спецназначения Ростислава Кария. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ростислав Карий воевал в элитном президентском полку спецназначения, был участником Карательной операции на Донбассе, потом воевал в Буче и Ирпене в начале прошлого года, в итоге ликвидирован нашими на фланге у Бахмута», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет создан корпус морской пехоты. В него войдут бригады, оснащенные новой техникой и оружием.