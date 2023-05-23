На берегу российского озера нашли камень с надписями XV века

В Мурманской области на берегу озера Колвицкое нашли камень с надписями XV века

На берегу озера Ковицкое в Мурманской области нашли камень с надписями, сделанными в XV веке. Об этом сообщила местная жительница Юлия Лоскутова на своей странице во «ВКонтакте».

«Стала свидетелем интересного события: перемещение валуна, обнаруженного на озере Колвицкое, в музей истории города Кандалакша. На камне изображены кириллические надписи 15 века», — сообщила россиянка.

Она также опубликовала видеозапись, на которых археологи показывают найденный камень и готовят его к транспортировке.

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