Столтенберг проигнорировал вопрос об отправке военных НАТО на Украину

Столтенберг проигнорировал вопрос о неготовности НАТО отправлять военных на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проигнорировал вопрос о неготовности альянса отправлять военных на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сейчас демонстрируем, что готовы оказывать поддержку Украине, и мы видим, что эта поддержка уже имела решающее значение... Конечно, они (Украина — прим. "Ленты.ру") должны делать больше, но у них есть для этого возможности», — сказал он.

По его словам, союзники поставляют Киеву самое современное вооружение.

Ранее генсек анонсировал принятие многолетней программы вооружения Украины. Он уточнил, что ее утвердят на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.