Эрдоган сообщил о планах разработать новую конституцию Турции

Эрдоган: разработка новой конституции Турции является одной из основных задач

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган заявил о планах разработать новую конституцию страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что это является одной из основных задач его администрации. «Мы проведем оценку [наработок по ней] внутри нашего партийного альянса, проведем необходимую работу», — сказал турецкий лидер. После этого будет диалог между партиями, поиск консенсуса и анализ предложений от партий, добавил он.

Эрдоган отметил, что Турции необходимо «освободиться от наследия» времени госпереворота.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента голосов, а Оган — 4,32 процента. Победитель определится во втором туре 28 мая.