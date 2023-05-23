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00:35, 23 мая 2023Мир

Эрдоган сообщил о планах разработать новую конституцию Турции

Эрдоган: разработка новой конституции Турции является одной из основных задач

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган заявил о планах разработать новую конституцию страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что это является одной из основных задач его администрации. «Мы проведем оценку [наработок по ней] внутри нашего партийного альянса, проведем необходимую работу», — сказал турецкий лидер. После этого будет диалог между партиями, поиск консенсуса и анализ предложений от партий, добавил он.

Эрдоган отметил, что Турции необходимо «освободиться от наследия» времени госпереворота.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента голосов, а Оган — 4,32 процента. Победитель определится во втором туре 28 мая.

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Марина Совина
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