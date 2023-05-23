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15:44, 23 мая 2023Среда обитания

Россиян расхотели штрафовать за проживание не по прописке

В Госдуме предложили отменить штрафы за проживание не по прописке

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Россиян расхотели штрафовать за проживание не по прописке. Отменить административное наказание для этой категории граждан предложили депутаты фракции «Новые люди». Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает ТАСС.

«Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2000 руб. Это полнейший архаизм. По сути, он тянется еще с крепостного права», — заявил один из авторов инициативы, первый замруководителя фракции Владислав Даванков.

Текущее законодательство подразумевает, что проживающие не по месту регистрации россияне должны заплатить штраф от 3000 до 5000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и от 2000 до 3000 рублей — в других регионах. Однако есть исключения — так, от административной ответственности освобождаются граждане, которые живут в том же городе, где зарегистрированы, или вместе с родственником, который является владельцем жилья.

Ранее россиян и граждан других государств предупредили о рисках покупки фиктивной прописки. По словам юристов, если сотрудники полиции или ФНС обнаружат поддельную регистрацию, ее владельцу могут назначить штраф до 5000 рублей. Кроме того, такие действия могут счесть попадающими под статью 322.2 Уголовного кодекса РФ — она подразумевает штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до трех лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Нина Ташевская
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