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12:23, 23 мая 2023Россия

ВСУ более 40 раз за сутки атаковали приграничный российский регион

Гладков сообщил, что ВСУ более 40 раз за 22 мая атаковали Белгородскую область

Фото: Laurel Chor / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший понедельник, 22 мая, более 40 раз атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Белгородский район был обстрелян 15 раз. «В селе Никольское был сбит беспилотник, по селу Журавлевка работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Борисовский район попал трижды под обстрел. Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, также с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. В результате атаки никто не пострадал.

В Валуйском городском округе из минометов обстреляли село Старый Хутор, а Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз. Из них восемь минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил губернатор Белгородской области.

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Евгения Куликова
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