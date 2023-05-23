ВСУ более 40 раз за сутки атаковали приграничный российский регион

Гладков сообщил, что ВСУ более 40 раз за 22 мая атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший понедельник, 22 мая, более 40 раз атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

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Белгородский район был обстрелян 15 раз. «В селе Никольское был сбит беспилотник, по селу Журавлевка работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

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Борисовский район попал трижды под обстрел. Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, также с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. В результате атаки никто не пострадал.

В Валуйском городском округе из минометов обстреляли село Старый Хутор, а Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз. Из них восемь минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил губернатор Белгородской области.