Медведев назвал отморозками проникших в Белгородскую область диверсантов

Медведев назвал отморозками проникших в Белгородскую область членов украинской ДРГ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал отморозками диверсантов, проникших на территорию Белгородской области. Слова политика передает ТАСС.

По словам политика, украинских диверсантов на территории России нужно «как крыс уничтожать», а не брать в плен.

«Ответственность за них [диверсии] несет киевский режим, а в конечном счете — его спонсоры за океаном, то есть Вашингтон и страны Европейского союза вместе с примкнувшими государствами типа Британии и прочих, — заявил Медведев.

В Белгородской области действует режим контртеррористической операции — его власти ввели после проникновения в регион 22 мая украинских диверсантов. По последним данным, пострадали 12 человек. Зачистка приграничной продолжается, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сложившаяся ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Украинские боевики продолжают свою деятельность против России — чтобы не допускать такого впредь, СВО продолжается, уточнил пресс-секретарь президента.

