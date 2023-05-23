Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:48, 23 мая 2023Россия

Медведев назвал отморозками проникших в Белгородскую область диверсантов

Медведев назвал отморозками проникших в Белгородскую область членов украинской ДРГ
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал отморозками диверсантов, проникших на территорию Белгородской области. Слова политика передает ТАСС.

По словам политика, украинских диверсантов на территории России нужно «как крыс уничтожать», а не брать в плен.

«Ответственность за них [диверсии] несет киевский режим, а в конечном счете — его спонсоры за океаном, то есть Вашингтон и страны Европейского союза вместе с примкнувшими государствами типа Британии и прочих, — заявил Медведев.

В Белгородской области действует режим контртеррористической операции — его власти ввели после проникновения в регион 22 мая украинских диверсантов. По последним данным, пострадали 12 человек. Зачистка приграничной продолжается, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сложившаяся ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Украинские боевики продолжают свою деятельность против России — чтобы не допускать такого впредь, СВО продолжается, уточнил пресс-секретарь президента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Названо условие переноса столицы России в Сибирь. Что для этого должно произойти?
Оскорбившая дагестанцев откровенными снимками москвичка приняла ислам
Германия осудила Венгрию за блокировку средств для фонда помощи Украине
Педофил надругался над семилетней девочкой в Подмосковье
Названа причина возможного ухода Роналду из «Аль-Насра»
Стилистка назвала россиянкам визуально старящие модели платьев
Медведев назвал враньем заявления Украины о непричастности к диверсиям в России
Медведев назвал отморозками проникших в Белгородскую область диверсантов
Девушкам назвали три настораживающих сигнала в поведении мужчин на свиданиях
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.