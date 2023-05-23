Названы самые необычные случаи травм и болезней россиян на отдыхе

«Известия»: россияне за рубежом в 2023 году жаловались на нападение свиньи и сломанный зуб

В 2023 году отдыхающие за рубежом россияне обращались в страховые компании с жалобами на нападение свиньи и сломанный о банан зуб. Самые необычные случаи травм и болезней назвали «Известиям» страховщики.

Так, по информации «Согаза», в тайской Паттайе россиянина госпитализировали из-за пневмонии, а в этот момент ему на голову упала змея. Турист не пострадал, а клиника принесла ему извинения. Другого российского путешественника на Гавайях укусила свинья. Кроме того, в «АльфаСтраховании» сообщили про инцидент, во время которого на гуляющего по кладбищу мужчину упала могильная плита.

Представители «Ингосстраха» рассказали об укусе россиянина ядовитой змеей в Таиланде, после чего турист прошел курс лечения и вакцинировался. На Кубе отечественный путешественник столкнулся с синдромом Гийена-Барре, при котором наблюдается слабость мышц, нарастающая с ног.

«Турист был срочно госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ. Госпитализация, диагностика, все необходимые медицинские манипуляции и транспортировка были покрыты страховкой на сумму 40 тысяч долларов» — отметили в «Евроинс».

По информации «Известий», в первой половине 2023 года россияне чаще всего обращались со страховыми случаями в Таиланде. Также в списке оказались Турция, Египет и Россия.

Ранее врач-терапевт Алена Гуляева посоветовала россиянам, планирующим весной отдых на природе, надевать светлую одежду, чтобы легче обнаружить клещей. Кроме того, эксперт рекомендовала во время прогулки по лесу или парку периодически осматривать себя и детей на наличие клещей, а вернувшись домой, постирать все вещи.