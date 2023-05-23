Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 23 мая 2023Путешествия

Названы самые необычные случаи травм и болезней россиян на отдыхе

«Известия»: россияне за рубежом в 2023 году жаловались на нападение свиньи и сломанный зуб

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

В 2023 году отдыхающие за рубежом россияне обращались в страховые компании с жалобами на нападение свиньи и сломанный о банан зуб. Самые необычные случаи травм и болезней назвали «Известиям» страховщики.

Так, по информации «Согаза», в тайской Паттайе россиянина госпитализировали из-за пневмонии, а в этот момент ему на голову упала змея. Турист не пострадал, а клиника принесла ему извинения. Другого российского путешественника на Гавайях укусила свинья. Кроме того, в «АльфаСтраховании» сообщили про инцидент, во время которого на гуляющего по кладбищу мужчину упала могильная плита.

Представители «Ингосстраха» рассказали об укусе россиянина ядовитой змеей в Таиланде, после чего турист прошел курс лечения и вакцинировался. На Кубе отечественный путешественник столкнулся с синдромом Гийена-Барре, при котором наблюдается слабость мышц, нарастающая с ног.

«Турист был срочно госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ. Госпитализация, диагностика, все необходимые медицинские манипуляции и транспортировка были покрыты страховкой на сумму 40 тысяч долларов» — отметили в «Евроинс».

По информации «Известий», в первой половине 2023 года россияне чаще всего обращались со страховыми случаями в Таиланде. Также в списке оказались Турция, Египет и Россия.

Ранее врач-терапевт Алена Гуляева посоветовала россиянам, планирующим весной отдых на природе, надевать светлую одежду, чтобы легче обнаружить клещей. Кроме того, эксперт рекомендовала во время прогулки по лесу или парку периодически осматривать себя и детей на наличие клещей, а вернувшись домой, постирать все вещи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области
Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь
Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов
Врач предупредила об опасности строгих диет и быстрого похудения
A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
Путин снова встретится с Додиком
Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
Россиянам раскрыли пользу блогеров
Росгвардия захватила в ЛНР технику и вооружение ВСУ
В Кремле ответили на вопрос о русских в составе проникшей под Белгород ДРГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.