Власти Белгородской области заявили об отселении жителей из-за проникновения ДРГ

Белгородский губернатор Гладков заявил об отселении жителей 9 населенных пунктов из-за ДРГ

Жители девяти населенных пунктов Белгородской области были отселены из-за проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Власти пояснили, что это коснулось жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.

Гладков также подчеркнул, что зачистка территории в Белгородской области от последствий захода диверсантов продолжается.

До этого губернатор рассказал, что за 22 мая со стороны Украины более 40 раз атаковали Белгородскую область. Так, по сведениям Гладкова, Белгородский район был обстрелян противником 15 раз. В результате происшествия никто не пострадал.