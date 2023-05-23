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21:48, 23 мая 2023Мир

Пентагон прокомментировал инцидент с бомбардировщиками США на границе с Россией

Райдер: действия бомбардировщиков В-1 США и истребителей ВВС РФ были профессиональными

Фото: Tom Brenner / Reuters

Полет бомбардировщиков В-1 США в небе над Балтийским морем на границе с Россией проводился в рамках учений, взаимодействие с истребителями ВВС РФ было «безопасным и профессиональным». Так в Пентагоне в ходе брифинга прокомментировали инцидент с перехватом российским Су-27 двух американских стратегических бомбардировщиков в небе над Балтикой.

«В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», — заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Во вторник, 23 мая, пресс-служба Национального центра управления обороной России сообщила, что российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в небе над Балтийским морем, нарушения государственной границы России не допущено. Российский военный борт занял установленную зону дежурства и проконтролировал убытие американских самолетов от воздушного пространства России.

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Марина Совина
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