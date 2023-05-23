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09:28, 23 мая 2023Мир

Неизвестный металлический предмет упал на жилой дом в Польше

RMF FM: неизвестный металлический предмет упал на жилой дом в Польше и повредил крышу

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Неизвестный металлический предмет упал на жилой дом на западе Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Неизвестный металлический предмет упал на жилой дом в Ракове Великопольского воеводства, недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством», — сказано в сообщении. Отмечается, что объект сильно повредил крышу, пробил ее и упал внутрь. В результате инцидента люди не пострадали.

RMF FM пишет, что о происшествии сообщили правоохранительным органам, сейчас его расследует прокуратура. Отмечается, что к расследованию привлекли службы гражданской авиации. Однако те исключили, что упавший объект был элементом самолета.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа заявил, что упавшая ракета, обломки которой нашли на польской территории в апреле, не представляла угрозы для страны. Представитель ведомства подчеркнул, что речь не идет о ракете, которая была нацелена именно на Польшу.

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Виктория Кондратьева
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