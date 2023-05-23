Названы последствия запрета проезда польских фур через Россию

Экономист Зубец: Польша понесет убытки из-за запрета проезда ее фур через Россию

Польша понесет материальные убытки, если Россия запретит проезд ее фур для транзита товаров по своей территории. Такие последствия в разговоре с «Лентой.ру» назвал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Для Польши это будет означать потери. Польша еще в прошлом году запретила для белорусских и российских транспортных компаний ездить по своей территории в Европу. Предполагалось, что они сами будут работать на доставке европейских грузов в Россию. Но Россия и Белоруссия в ответ ввели те же самые ограничения для Польши. Теперь те грузы, которые идут в Россию, доставляются до границы. Дальше они прицепляются к российским или белорусским грузовикам, а по транзиту эта история сохранялась. То есть польские и европейские грузы, которые идут куда-нибудь в Казахстан, поставлялись теми же поляками», — объяснил экономист.

По мнению Алексея Зубца, такое решение Москвы станет превентивной мерой, которая сделает невозможным транзит через Россию.

«Это приведет к тому, что довольно большая часть грузов, идущих в Центральную Азию, будет доставляться либо другими странами, либо Казахстан будет через Россию возить свои грузы из Европы на свою территорию. С учетом того, что у Казахстана есть большое количество своих перевозчиков, это большой плюс для них. Они возьмут на себя эти потоки», — заключил он.

Ранее Госдума единогласно решила запретить проезд польских фур по территории России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его подсчетам, Варшава потеряет из-за этого около 8,5 миллиарда евро доходов.

Также таким автомобилям запретят покупать топливо на российских заправках по российским ценам. Для них стоимость будет определяться по расценкам на горючее в Евросоюзе. Соответствующий документ депутаты адресовали правительству.