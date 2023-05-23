Опытный путешественник перечислил самые грязные предметы в отелях

Основатель AirAdvisor Радченко назвал пульт от телевизора самым грязным предметом в отеле

Тревел-эксперт и основатель AirAdvisor Антон Радченко перечислил самые грязные предметы в номерах отелей. Своим мнением он поделился с изданием Daily Star.

Одним из таких предметов опытный путешественник назвал пульт от телевизора. Как правило, его редко дезинфицируют или протирают при уборке между заселением клиентов. Радченко рекомендовал брать с собой влажные салфетки, чтобы самостоятельно избавляться от микробов в номере.

«Еще один предмет, который обычно не протирают между гостями, — это телефон. Его тоже нужно хорошенько протереть перед использованием», — заметил эксперт.

Ранее сотрудница отеля и популярная блогерша под ником @hotel_hacks_, которая прославилась в сети благодаря видео о своей профессии, предупредила туристов об опасности использования кофемашин, которые иногда размещают для удобства постояльцев в их гостиничных номерах.