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18:18, 23 мая 2023Мир

Американский суд огласит приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину

Суд в США 19 июля огласит приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Клюшину

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Суд огласит приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Владиславу Клюшину летом, сообщила судья Пэтти Сэрис на судебных слушаниях в Бостоне. Ее цитирует ТАСС.

«Заседание для вынесения приговора назначено на 19 июля», — сказала судья, добавив, что оглашение приговора россиянину состоится в 14:30 по местному времени (21:30 мск).

Ранее Клюшин отказался от сделки со следствием. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, Клюшин хочет как можно быстрее вернуться на родину, чтобы продолжать работу на благо своей страны.

14 февраля суд присяжных в США признал россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, а именно в сговоре с целью получения незаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, а также мошенничестве.

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Глеб Бажуткин
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