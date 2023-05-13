Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:42, 13 мая 2023Мир

Осужденный в США россиянин отказался от сделки со следствием

Посол Антонов: осужденный в США россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Telegram-канал посольства России в США

Осужденный в США россиянин Владислав Клюшин отказался от сделки со следствием, об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат встретился с соотечественником, который ожидает в тюрьме определения меры наказания, 12 мая.

«Делались намеки в отношении возможной сделки. Наш соотечественник от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым», — рассказал Антонов.

Он добавил, что Клюшин ведет себя достойно, борется с ситуацией, в которой он оказался, находится в постоянном контакте со своей семьей.

По словам посла, россиянин хочет как можно быстрее вернуться на родину, чтобы продолжать работу на благо своей страны.

14 февраля суд присяжных в США признал россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, а именно в сговоре с целью получения незаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, а также мошенничестве.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. По данным США, бизнесмен и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на секретные данные.

Вместе с ним по делу проходят Иван Ермаков, Николай Румянцев, Михаил Ирзак и Игорь Сладков, которым также были ранее предъявлены обвинения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Луганске прогремели два взрыва. В результате ракетного удара ранены депутат Госдумы Водолацкий и шестеро детей
Военный эксперт заявил об увеличении ВСУ потерь при попытках наступления
Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации в ВСУ
Осужденный в США россиянин отказался от сделки со следствием
В России начали выпускать отечественный патрон Cheytac
США обсудили с Украиной зерновую сделку
Названа причина возможного провала контрнаступления ВСУ
Стало известно о взрыве в районе Хмельницкого на западе Украины
В Киеве на территории больницы загорелась машина скорой помощи
Названо условие для продления зерновой сделки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.