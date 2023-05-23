Невеста потратила миллионы рублей на пластику после измены жениха

Невеста Стейси Кларк потратила три миллиона рублей на пластику после измены жениха

Невеста Стейси Кларк из Уэльса потратила миллионы рублей на пластику после измены жениха. Интервью с ней появилось на YouTube-канале Truly.

Британка рассказала, что ее отношения с избранником начались, когда им было по 14 лет. Влюбленные провели вместе 15 лет и завели двоих детей. Однако за полгода до свадьбы мужчина бросил партнершу ради другой женщины.

После расставания Кларк, которая носила дреды, предпочитала комфортную одежду и естественную красоту, решила изменить свою внешность. В течение шести месяцев она сделала пересадку волос, коррекцию губ, глаз и гениталий, бразильскую подтяжку ягодиц, подтяжку лица, липосакцию и увеличила грудь. Также жительница города Суонси установила виниры и сменила стиль одежды на более откровенный. «Я чувствую себя сексуальнее, чем когда-либо», — заявила британка, указав, что потратила на преображение 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно три миллиона рублей).

В апреле сообщалось, что блогерша Стейси Долл из Торонто, Канада, с необычными формами потратила более пяти миллионов рублей на пластические операции и поделилась опытом. Она сделала липосакцию в области живота, рук, подбородка и спины, увеличила грудь и ягодицы. Девушка призналась, что стала зависима от косметологических процедур из-за стремления к идеальному внешнему виду.