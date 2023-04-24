Девушка потратила более пяти миллионов рублей на пластику и поделилась опытом

Блогерша Стейси Долл перенесла липосакцию и увеличение груди и поделилась опытом

Блогерша Стейси Долл из Торонто, Канада, с необычными формами потратила более пяти миллионов рублей на пластические операции и поделилась опытом. Соответствующую историю приводит издание The Sun.

31-летняя инфлюэнсерша рассказала, что перенесла несколько хирургических вмешательств, чтобы изменить свою внешность. Так, она сделала липосакцию в области живота, рук, подбородка и спины, увеличила грудь и ягодицы. Помимо этого, юзерша вколола в лицо множество филлеров и установила виниры. По словам девушки, на упомянутые процедуры она потратила более 80 тысяч фунтов стерлингов (5,5 миллиона рублей).

Девушка призналась, что стала зависима от косметологических процедур из-за стремления к идеальному внешнему виду. При этом, как утверждает Долл, в 18 лет она столкнулась с негативными последствиями из-за несертифицированных препаратов для инъекций. «Я колола филлеры в ягодицы, но они вытекали из-под кожи и уходили в область спины», — посетовала она.

Несмотря на негативный опыт, блогерша призналась, что не жалеет о своем решении постоянно улучшать свою фигуру.

Ранее в апреле блогерша Эмили Блейк из Великобритании раскрыла неожиданные последствия двух популярных пластических операций. На размещенных кадрах героиня публикации предстала в многочисленных бинтах и послеоперационных корсетах. Кроме того, в ролике она продемонстрировала новую фигуру, держа в руках дренажный сосуд с кровью.